Бывший футболист «Зенита», а ныне директор Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин потренировался с 17-летними футболистами Академии.

Как отмечает официальный сайт «Зенита», после разминки команда 2003 года приступила к упражнениям на технику. Также отработали выходы один на один, а затем провели двусторонний матч. Тренировка под руководством Игоря Лебедева и Андрея Почепцова длилась более двух часов.

По словам Аршавина, ему проще понять футболистов, когда он сам находится с ними на поле.

«Когда я работал тренером в команде 2004 года рождения, регулярно принимал участие в двусторонних играх, Влад Радимов приглашал меня тренироваться с „Зенитом“-2. Мне нравится работать с ребятами на поле, и я хотел бы продолжить эту практику», — приводит слова Аршавина официальный сайт «Зенита».

Аршавин поздравил сине-бело-голубых с лидерством среди российских клубов по активности пользователей в инстаграме и надеется, что в скором времени академию «Зенита» назовут лучшей в России.

Напомним, что с 1 августа 2020 года Андрей Аршавин получил новую должность в структуре клуба, а ранее работал консультантом гендиректора по спортивным вопросам, а также экспертом на «Матч ТВ».