Ведущий специалист факультета журналистки Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) объявила о зачислении российской фигуристки Алины Загитова. Спортсменка поступала по направлению «Журналистика».

«К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура!», — написала Базалеева в инстаграме.

Отмечалось, что фигуристка поступала на программу бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика» на платные места.

Напомним, еще школьницей Алина завоевала все международные титулы, став олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В декабре минувшего года спортсменка объявила, что берет паузу в карьере.