Серебряный призер ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаева поступает в Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО).

Фигуристка, представляющая Казахстан, выложила в сторис результат вступительного испытания по обществознанию, на котором она набрала 89 баллов.

«Последний экзамен – сделано. МГИМО», – написала Турсынбаева.

Напомним, в 2019 году Элизабет Турсынбаева стала серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, а также первой из девушек сделала чистый четверной прыжок на взрослых соревнованиях. Почти весь сезон-2019/20 фигуристка пропустила из-за травмы.