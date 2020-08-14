«Зенит» вылетел на матч второго тура РПЛ против «Ростова».

Аккаунт петербургского клуба в твиттере опубликовал видео с посадки команды в самолет.

«Зенит» и «Ростов» выиграли стартовые матчи нового сезона чемпионата России. «Зенит» обыграл «Ротор» (2:0) в Волгограде, «Ростов» в Саранске нанес поражение «Тамбову» (1:0).

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в субботу, 15 августа. Начало игры в 20.00.