«Зенит» вылетел на матч второго тура РПЛ против «Ростова».
Аккаунт петербургского клуба в твиттере опубликовал видео с посадки команды в самолет.
Санкт-Петербург ✈️ Ростов-на-Дону #РостовЗенит pic.twitter.com/h5ONzW5aUo
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 14, 2020
«Зенит» и «Ростов» выиграли стартовые матчи нового сезона чемпионата России. «Зенит» обыграл «Ротор» (2:0) в Волгограде, «Ростов» в Саранске нанес поражение «Тамбову» (1:0).
«Зенит» сыграет с «Ростовом» в субботу, 15 августа. Начало игры в 20.00.
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