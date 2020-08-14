Стала известна заявка «Спартака» на домашний матч 2-го тура против «Ахмата». В ней отсутствует главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. В качестве тренера значится Андреас Хинкель.

Также в заявке на матч нет Александра Кокорина, который испытывает проблемы с икроножной мышцей. В основной состав не попал Зелимхан Бакаев, оставшийся в запасе. В старте «Спартака» выйдут три форварда Понсел, Ларссон и Соболев.

В первом туре «Спартак» упустил победу в матче с «Сочи», сыграв вничью 2:2. «Ахмат» также не выиграл, закончив нулевой ничьей матч с тульским «Арсеналом».

Встреча «Спартака» и «Ахмата» начнется в 20.00 на «Открытие-Арена.