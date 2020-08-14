Стало известна причина, почему главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку на игру 2-го тура РПЛ с «Ахматом».

Оказывается, тренер испытывает недомогание и остался в отеле. Как сообщает «Спорт-Экспресс», диагноз немецкого специалиста выясняется.

Отмечается, что немец плохо почувствовал себя прямо перед игрой. Тедеско сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

«Спартак» упустил победу над «Сочи» в концовке игры 1-го тура. «Ахмат» свел вничью 0:0 матч против «Арсенала».