В Туле завершился матч 2-го тура чемпионата России РПЛ, в котором встречались «Арсенал» и «Уфа». Победу праздновали гости со счетом 3:2.

Счет открыли футболисты тульского клуба. Один из лучших бомбардиров прошлого сезона РПЛ Евгений Луценко поразил ворота Александра Беленова ударом головой на 26-й минуте. «Уфа» отыгралась на исходе первого тайма — это сделал Вячеслав Кротов.

После перерыве «Уфа» отличилась еще дважды, выйдя вперед — забивали Артем Голубев и Ловро Бизяк. Туляки отыграли один мяч — это сделал Кингз Кангва. Братья Кангва позже были удалены с поля за вторую желтую карточку.

«Уфа» набирает первые три очка в РПЛ. «Арсенал» остается с одним баллом.