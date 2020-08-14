Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по предварительной информации не сыграет против «Ростова». По информации телеграм-канала «Футбольный бигги», лучшего игрока и бомбардира прошлого сезона РПЛ не оказалось в самолете делегации, вылетевшей в Ростов-на-Дону. Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в капитане сборной России заинтересован турецкий «Бешикташ», которому придется выкупить контракт форварда, который Дзюба продлил по окончании прошлого сезона.

Матч 2-го тура РПЛ «Ростов»-«Зенит» состоится в субботу, 15 августа. Начало в 20.00.