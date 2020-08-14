«Спартак» снова поразил ворота «Ахмата» в игре 2-го тура чемпионата России РПЛ. После подачи стандарта отличился защитник Георгий Джикия.

Боковой судья зафиксировал офсайд — в момент удара Джикия находится в положении вне игры. VAR подтвердил отмену гола. На повторе четко видно, что защитник «Спартака» находился в офсайде.

Ранее был отменен гол нападающего Джордана Ларссона, который до того как забить, коснулся мяча локтем.

Напомним, что руководитель «Спартака» Леонид Федун после игры первого тура с «Сочи» (2:2) обещал увести команду с поля, если проблемы с судейством продолжатся.