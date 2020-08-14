«Барселона» объявил, что защитник команда Самуэль Умтити сдал положительный тест на коронавирус.

Как отмечает пресс-служа клуба, у француза отсутствуют симптомы заболевания. Футболист изолирован, а медицинские и компетентные органы проинформированы надлежащим образом.

Разумеется, Юмтити исключили из состава делегации, которая отправилась в Лиссабон на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится в пятницу, 14 августа. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.