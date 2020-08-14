Подмосковные «Химки» сумели удержать ничью в игре 2-го тура чемпионата России РПЛ с «Сочи». Матч проходил на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Химки» открыли счет — после передачи воспитанника петербургского футбола Брайана Идову отличился полузащитник Александр Трошечкин. «Сочи» отыгрался во втором тайме — с передачи Кирилла Заики забил бывший хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа. За «Сочи» дебютировал арендованный у «Зенита» аргентниец Эмануэль Маммана, вышедший на замену во втором тайме.

«Сочи» фиксирует вторую ничью в РПЛ и имеет два очка. «Химки» заработали первое очко после возвращения в РПЛ.