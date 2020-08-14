Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет с «Ростовом». Футболиста не оказалось в составе делегации, которая отправилась на матч в Ростове-на-Дону.

Как отмечает «РБ-Спорт», нападающий не сыграет из-за повреждения спины. Дзюба испытывал проблемы со спиной еще в финале Кубка России с «Химками». Его участие в матче с «Локомотивом» на Суперкубок России было под вопросом, однако форвард сыграет в Москве, а потом принял участие в матче в Волгограде. Во всех трех матчах Дзюба забивал голы.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет в субботу, 15 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.