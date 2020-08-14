Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о мечте — вести спортивные программы на телевидении. Ранее Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Загитова отметила, что мечтает попасть в телевизор — хочет вести спортивные программы или пойдет в другом направлении.

Загитова подчеркнула, что ее мотивирует ведущая Первого канала Екатерина Андреева.

«Я и на ее инстаграм подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает. Она время от времени выкладывает видео, как правильно говорить, различные видео-уроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!», — приводит слова Загитовой сайт РАНХиГС

Загитова отметила, что приступает к учебе с самым решительным настроем.