Российская фигуристка Станислава Константинова показала свою новую произвольную программу, с которой она будет выступать в новом сезоне. Видео тренировочного проката опубликовано в инстаграме спортсменки.

Константинова будет кататься под песню «Му Love» и «The devil you know» нидерландской певицы Шарон Ковакс. Тема танго из балета «Take the lead».

Напомним, в феврале Станислава Константинова перешла в академию Евгения Плющенко, прекратив работу с Валентиной Чеботаревой в Санкт-Петербурге.