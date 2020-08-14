В Москве на стадионе «Открытие-Арена» завершился матч 2-го тура РПЛ, в котором «Спартак» встречался с грозненским «Ахматом». Главный судья матча Евгений Турбин зафиксировал победу «Спартака» со счетом 2:0.

В первом тайме «Спартак» забил дважды, но оба гола были отменены. В первом моменте Ларссон сыграл рукой, а во втором Джикия находился в офсайде.

После перерыва «Спартаку» удалось забить по правилам. В единоборстве между Швецом и Жиго Турбин усмотрел нарушение в штрафной площади и назначил пенальти. VAR подтвердил фол Швеца. Ларссон точно реализовал пенальти. Второй гол «Спартака» забил Понсе после скидки Александра Собоева. «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Ненахова.

«Спартак» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу РПЛ.