Российский фигурист Дмитрий Алиев исполнил на тренировке два четвертных прыжка — четверной лутц и четверной тулуп.

Видео с этим спортивным упражнением было выложено в инстаграме группы Евгения Рукавицына. Чемпион Европы 2020 года сообщил, что проводил первый день на льду в новых коньках.

«Четверной лутц! Четверной тулуп! На новых коньках! Это рекорд, и это только первый день», — подписано видео.

Напомним, в 2020 году Алиев стал золотым медалистом чемпионата мира в Граце (Австрия).