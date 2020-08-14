Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему выбрала для поступления факультет журналистики. Ранее спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

По словам Загитовой, ее выбор обусловлен множеством причин. Одна из которых — страх публичного выступления.

«Я ужасно стесняюсь давать интервью! Ужасно! Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя сердце колотится, лицо красное и ты, кроме «да» и «нет» ничего сказать не можешь? Вот у меня сначала было все именно так. Сейчас чуть проще, но все равно. Хочу победить этот страх», — приводит слова Загитовой сайт РАНХиГС.

Так Загитова отметила, что хочет научиться правильно и красиво излагать свои мысли, а также профессия журналиста близка фигуристке.

Напомним, что Загитова приостановила карьеру осенью прошлого года.