Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ахматом» (2:0) во втором туре РПЛ заявил, что больше не желает говорить о судействе. Защитник попросил также не спрашивать об этом других игроком московской команды.

«Я вообще судейство больше не обсуждаю. И моих парней прошу больше об этом не спрашивать», — сказал Джикия в микст-зоне после матча с «Ахматом».

Джикия, тем не менее, прокомментировал незасчитанные голы, признав, что у Джордана Ларссона была рука, а сам Джикия забивал из офсайда. «На поле это понимал: когда Соболь мяч чиркнул, я там последний был у штанги», — сказал Джикия.

У «Спартака» голы забивали Ларссон и Понсе.