Российская фигуристка Алина Загитова будет получать высшее образование по специальности журналиста. «Бавария» прошла «Барселону» в Лиге чемпионов, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Загитова поступила в РАНХиГС на факультет журналистики

Ведущий специалист факультета журналистки Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) объявила о зачислении российской фигуристки Алины Загитова. Спортсменка поступала по направлению «Журналистика». «К нам поступила Алина Загитова – олимпийская чемпионка! Ура!», — написала Базалеева в инстаграме. Загитова призналась, что хотела бы стать ведущей в спортивных программах.

«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, забив «Барселоне» 8 голов

Мюнхенская «Бавария» стала третьим участником полуфинала Лиги чемпионов. В игре 1/4 финала немецкий клуб учинил разгром «Барселоне» со счетом 8:2. Команды обменялись голами в начале матча: на гол Томаса Мюллера «Барса» ответила автоголом Алабы. Далее «Бавария забила еще три в первом тайме — отличились Перишич, Гнабри и Мюллер. Во втором тайме Суарес отыграл один мяч, однако Киммих, Левандовски и дважды Коутиньо оформили окончательный результат.

«Спартак» обыграл «Ахмат», несмотря на два отмененных гола

Главный судья матча Евгений Турбин зафиксировал победу «Спартака» со счетом 2:0. В первом тайме «Спартак» забил дважды, но оба гола были отменены. В первом моменте Ларссон сыграл рукой, а во втором Джикия находился в офсайде. После перерыва «Спартаку» удалось забить по правилам. В единоборстве между Швецом и Жиго Турбин усмотрел нарушение в штрафной площади и назначил пенальти. VAR подтвердил фол Швеца. Ларссон точно реализовал пенальти. Второй гол «Спартака» забил Понсе после скидки Александра Собоева.

Константинова продемонстрировала новую произвольную программу

Российская фигуристка Станислава Константинова показала свою новую произвольную программу, с которой она будет выступать в новом сезоне. Видео тренировочного проката опубликовано в инстаграме спортсменки. Константинова будет кататься под песню «Му Love» и «The devil you know» нидерландской певицы Шарон Ковакс. Тема танго из балета «Take the lead».

Дзюба, вероятно, не сыграет с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба по предварительной информации не сыграет против «Ростова». По информации телеграм-канала «Футбольный бигги», лучшего игрока и бомбардира прошлого сезона РПЛ не оказалось в самолете делегации, вылетевшей в Ростов-на-Дону. Официальной информации пока нет.

Питерский «Спартак» снялся со всех турниров

Петербургский баскетбольный клуб «Спартак» объявил, что не примет участие в соревнованиях сезона-2020/21 из-за сложной финансовой ситуации. Ранее «Спартак» играл в Суперлиге — втором по силе российском чемпионате после Единой лиги ВТБ.

Валиева выступит на контрольных прокатах взрослой сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что 14-летняя Камила Валиева выступит на взрослых контрольных прокатах национальной команды. «Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», — сказал Коган, слова которого приводит ТАСС.