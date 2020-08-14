Мюнхенская «Бавария» стала третьим участником полуфинала Лиги чемпионов. В игре 1/4 финала немецкий клуб учинил разгром «Барселоне» со счетом 8:2.

Команды обменялись голами в начале матча: на гол Томаса Мюллера «Барса» ответила автоголом Алабы. Далее «Бавария забила еще три в первом тайме — отличились Перишич, Гнабри и Мюллер. Во втором тайме Суарес отыграл один мяч, однако Киммих, Левандовски и дважды Коутиньо оформили окончательный результат.

В полуфинале «Бавария» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».