Английский «Манчестер Сити» встретится сегодня, 15 августа, с французским «Лионом» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоится в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», поскольку команды доигрывают евросезон в особом режиме на нейтральном поле.

Начало встречи назначено на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Игру будет обслуживать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Победителю этой пары предстоит сыграть в полуфинале против мюнхенской «Баварии», которая в четвертьфинале уничтожила «Барселону» со счетом 8:2. Матч состоится в среду, 19 августа.

В параллельном полуфинале между собой сыграют «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг», их матч назначен на 18 августа.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет на стадионе «Да Луш» 23 августа.