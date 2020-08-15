На автодроме «Каталунья» в Барселоне сегодня, 15 августа, продолжается шестой уикенд Формулы-1 в сезоне-2020 — Гран-при Испании.

На 12:00 запланирован старт третьей сессии тренировочных заездов. Прямую трансляцию свободной практики пилотов можно будет увидеть здесь:

На первой свободной практике в пятницу, 14 августа, лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лидеров представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил тренировку с 17-м временем. Его партнер Пьер Гасли стал 14-м.

На второй практике лучший круг уже показал Хэмилтон, за ним в таблице расположились Боттас и Ферстаппен. Даниил Квят улучшил свои позиции и стал 15-м.