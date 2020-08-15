Московский «Локомотив» сегодня, 15 августа, сыграет с «Краснодаром» матч в рамках второго тура Российской Премьер Лиги в сезоне-2020/21.

Игра пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве, начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, помогать ему будут Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко.

В прошлом сезоне эти команды дважды встречались друг с другом в РПЛ, и оба матча завершились со счетом 1:1. По итогам розыгрыша «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице, уступив только «Зениту», и попал в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» взял бронзу РПЛ и будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.