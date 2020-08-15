Испанский футбольный тренер, наставник «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на разгромное поражение от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 8:2 в пользу «Баварии».

Слова Сетьена приводит официальный сайт УЕФА. По мнению тренера, поражение вышло чрезвычайно болезненным.

«Они забили больше голов, чем заслуживали. Мы начали довольно хорошо, но сила соперника на многих этапах игры превосходила нас», — отметил тренер, добавив, что пока еще слишком рано говорить, будет ли он работать в клубе дальше или нет, поскольку это не зависит от него.

«Нам всем надо разобраться в том, что важно, и рассмотреть широкий спектр вещей, которые соответствуют такому важному и болезненному поражению», — заключил Сетьен.