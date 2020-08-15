«Вашингтон Кэпиталс» вновь потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в серии 1/4 финала Восточной конференции в Кубке Стэнли.

Игра прошла в Торонто на стадионе «Скоттиабанк-Арена» и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Айлендерс».

В составе «Вашингтона» две шайбы забросил капитан Александр Овечкин, одну из которых — уже на первой секунде встречи. Во второй шайбе Овечкину ассистировал Дмитрий Орлов.

За «Айлендерс» по шайбе забросили Ник Ледди, Брок Нельсон, Мэтт Мартин, Андерс Ли и Кэл Клаттербак. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел на льду все 60 минут встречи и отразил 23 броска.

Отметим, счет в серии стал 2:0 в пользу «Айлендерс», следующая игра между этими командами пройдет 16 августа.