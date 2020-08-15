На базе в Новогорске сегодня, 15 августа, пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию с участием спортивных пар. На очереди — произвольная программа.

Начало назначено на 13:55 по московскому времени. Прямую трансляцию прокатов можно будет увидеть на сайте Первого канала здесь.

В категории «Парное катание» в прокатах юниоров принимают участие шесть пар. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев уже принимали участие в предыдущем международном сезоне. Также с произвольными программами выступят Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев и Алина Расковалова/Артем Бутаев.

Ранее 10-11 августа свои программы продемонстрировали танцевальные пары, на следующей неделе свои постановки покажут одиночники.