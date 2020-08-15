Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен будет уволен из клуба после разгромного поражения от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» приняло решение отправить Сетьена в отставку после того, как «Бавария» выбила «Барселону» из Лиги чемпионов, победив со счетом 8:2.

В качестве замены Сетьену «Барселона» рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино, появлялась информация и о приглашении Рональда Кумана, а также Хави.

Сам Сетьен сообщил, что в плане его ухода из клуба все зависит не от него.

Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде и возглавил «Барселону» в январе 2020 года. В чемпионате Испании клуб занял второе место и впервые за 12 лет провел сезон без единого трофея.