Мюнхенская «Бавария» обновила несколько клубных и турнирных рекордов, разгромив «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Во-первых, «Бавария» обновила рекорд по голам за сезон: впервые в истории команда забила за один сезон 155 мячей и сыграет еще как минимум один, а как максимум два матча.

Также «Барселона» пропустила восемь мячей в одном матче впервые с 1946 года. Впервые с 2007 года ни один испанский клуб не вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Счет в матче (8:2) выдался настолько редким, что коэффициенты на него перед матчем колебались в районе от 200 до 500. Таким образом, поставив 1000 рублей на точный счет в матче «Бавария» — «Барселона», можно было бы выиграть от 200 до 500 тысяч рублей.