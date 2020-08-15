Российский боец UFC Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегкой весовой категории, все еще может провести бой против мексиканца Яира Родригеса.

Информацию об этом сообщает BJPenn. По данным источника, Магомедшарипов и Родригес могут встретиться друг с другом на турнире UFC 254. Турнир состоится 24 октября в Абу-Даби, в главном событии основного карда будет происходить защита чемпионского титула россиянина Хабиба Нурмагомедова, который подерется с американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса несколько раз срывался. По последним планам поединок должен был состояться 29 августа, однако Родригес получил травму — растяжение связок лодыжки, в связи с чем поединок отменили в очередной раз.