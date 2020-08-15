По официальным данным на утро 15 августа, за последние сутки в России был зафиксирован еще 5 061 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число новых случаев — в Москве, за сутки число заболевших увеличилось на 695 человек. В Петербурге найдено еще 162 случая заражения, в Свердловской области — 158 новых случаев.

За все время пандемии в России было осуществлено 32,2 миллиона тестов на коронавирус, общее число заболевших с момента начала ведения статистики — 917 884 человека. Выздоровело уже 729 411 человек, 15 617 человек стали жертвами коронавируса.