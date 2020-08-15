Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение о возможных новичках клуба, а также о трансферах клуба «на выход».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Газизов отметил, что главная задача клуба — соответствовать финансовому фэйр-плей, и пока команда идет на границе.

«Это может произойти в любую минуту, а может и не произойти вовсе», — сказал Газизов, отметив, что у «Спартака» есть время до зимы и определенная фора у клуба имеется.

Как считает Газизов, вероятен и уход из клуба некоторых футболистов. «Если придут хорошие предложения и если игроки захотят покинуть «Спартак», не будем никого удерживать», — сказал гендиректор клуба.

Напомним, в межсезонье «Спартак» подписал Александра Кокорина и Остона Урунова.