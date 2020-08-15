Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от первых тренировок на Гран-при Испании.

Слова Квята цитирует пресс-служба «Альфа Таури». По мнению пилота, пятница стала продуктивной для команды, удалось проехать много кругов несмотря на утренние проблемы — часть времени «Альфа Таури» отыграла на вечерней сессии.

«С нетерепением жду возможности чисто провести субботу и добиться сильного результата в квалификации», — заявил Квят, отметив, что команде нужно понять нынешнее положение машины, а также найти то, чо даст последнюю пару десятых секунды, которые позволят ворваться в борьбу за топ-10.

Напомним, сегодня, 15 августа, состоятся третья практика и квалификация Гран-при Испании. Завтра на автодроме «Каталунья» пройдет итоговая гонка Гран-при Испании.