Мужская сборная России по биатлону завершила сборы на базе «Демино» в Рыбинске. Об этом сообщил тренер команды по стрелковой подготовке Максим Максимов.

В своем «Инстаграме» Максимов опубликовал общую фотографию со сборной.

«Поставленные задачи успешно решены. Спасибо Демино. Встречаемся через неделю на Семинском перевале», — написал Максимов под фото.

Отметим, из-за пандемии коронавируса мужская сборная России большую часть июля и половину августа провела на сборах в Дёмино, Рыбинск. После этого команда разделится на две: часть биатлонистов поедет на Сёминский перевал, располагающийся на Алтае, а другая часть — в Сочи. К числу сборников в Сочи должен присоединиться Александр Логинов.