Московский ЦСКА очень близок к подписанию центрального защитника бразильского «Интернасьонала» Бруно Фукса. Информацию об этом сообщает журналист Николо Скира.

Как стало известно Скире, сумма трансфера Фукса в ЦСКА может составить около 7 миллионов евро, с 21-летним бразильским игроком уже согласован личный контракт на пять лет. В покупке Бруно Фукса также были заинтересованы «Лилль» и «Милан».

По данным Transfermarkt, стоимость Фукса на рынке на данный момент составляет всего 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне Фукс сыграл 6 матчей за «Интер» и не отметился результативными действиями. Игрок выступает на позиции центрального защитника.

Ранее ЦСКА подписал аргентинского форварда Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо». Трансфер обошелся московскому клубу в 8,5 млн евро.