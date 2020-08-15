На автодроме «Каталунья» в Барселоне стартовала третья свободная практика в рамках Гран-при Испании — шестого этапа чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2020.

Прямую трансляцию третьей сессии тренировочных заездов можно будет посмотреть здесь.

На первой свободной практике в пятницу, 14 августа, лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лидеров представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На второй тренировке Боттас и Хэмилтон поменялись местами, третий результат снова показал Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил первую тренировку с 17-м временем, на второй стал уже 15-м.

Квалификация итоговой гонки также состоится сегодня, начало назначено на 16:00.