Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South выступило с заявлением по поводу интервью полузащитника клуба Дмитрия Баринова и своей протестной деятельности.

В заявлении фанатов говорится, что ошибкой будет молчание о несогласии с политикой руководства, которое совершает кучу ошибок и указывает болельщикам на отсутствие влияния на клуб.

«Руководители должны осознавать и помнить, что «Локомотив» — не их собственность. «Локомотив» — наш общий клуб, а господа Кикнадзе и Мещеряков — временные наемные (!) работники», — подчеркивается в заявлении.

Также фанаты отметили, что несмотря на упреки со стороны Баринова, не позволяли себе оскорблять команду, а также не оставляли любимую команду, даже когда все было очень плохо.

В фанатской среде оценили желание Баринова играть заграницей, однако когда футболист покинет клуб, болельщики останутся болеть за «Локомотив» на трибунах.

«Ты, Дима, несколько раз уточнил: «Мы — команда, а не руководство». Так вот болельщики — это и есть «Локомотив». Поэтому мы имеем право открыто и громко заявлять: наш клуб в беде!», — заключили болельщики «Локо».