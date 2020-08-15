Немецкий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 8:2.

Слова Мюллера приводит портал Goal.com. По словам игрока, даже когда сборная Германии разгромила Бразилию со счетом 7:1, лидер не так сильно контролировал ход игры.

«Вчера была особенная ночь, особенный результат, мы играли по-особенному», — сказал Мюллер, отметив, что было очень приятно наблюдать за тем, что высокий уровень держали даже те игроки, которые выходили на замену.

«Важно, что мы делаем на поле все, что хотим, ни у кого нет ограничений. То, что я снова стал участником исторического матча, здорово, но сейчас нужно восстановиться», — заключил игрок.