Белорусский нападающий ПФК ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за национальную сборную, пока президентом страны будет Александр Лукашенко.

Об этом он заявил в своем «Инстаграме», позднее эту информацию подтвердил его агент в интервью Sport24.

Форвард попал в расширенный список сборной Белоруссии на матчи Лиги наций, о чем узнал из социальных сетей.

«Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь», — написал Шкурин в «Инстаграме».

Агент футболиста Валерий Исаев отметил, что солидарен с футболистом, поскольку тоже является гражданином Белоруссии.

«Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья», — сказал агент.