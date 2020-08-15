Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть клуб после того, как случилось разгромное поражение от «Баварии» со счетом 8:2 в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Информацию об этом сообщает COPE. Месси разочаровался в системе управления клубом и не хочет продлевать контракт, который действует до лета 2021 года. Также в контракте есть пункт, по которому Месси может покинуть клуб в конце любого сезона.

Отмечается, что Месси готов продлить контракт с «Барселоной» только если случится смена руководства клуба, а также когда произойдет реструктуризация.

Ранее сообщалось, что в переходе Месси заинтересован миланский «Интер», который готов предложить контракт с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.