Петербургский «Зенит» выбрал цвета формы на матч с «Ростовом» во втором туре Российской Премьер-лиги. Игра пройдет сегодня, 15 августа, на «Ростов-Арене», начало назначено на 20:00 по московскому времени.

В «Твиттере» клуба сообщили, что сегодняшний матч команда Сергея Семака проведет в белой, гостевой форме.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи). В роли его ассистентов выступят Алексей Лунёв (Новосибирск) и Константин Шаламберидзе (Москва); Резервным судьей будет Олег Соколов (Воронеж) .

В первом туре нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги обе команды одержали по победе. «Зенит» на выезде обыграл волгоградский «Ротор» (2:0), а «Ростов» в гостях одолел «Тамбов» (1:0).