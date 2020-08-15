На базе УТЦ «Новогорск» стартовала произвольная программа спортивных пар в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию.

Контрольные прокаты проходят в закрытом режиме. Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Короткие программы пары продемонстрировали вчера, 14 августа.

Участие в контрольных прокатах принимают шесть юниорских спортивных пар: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Татьяна Кузьмина/Алексей Хвалько Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев и Алина Расковалова/Артем Бутаев.

В начале недели на контрольных прокатах выступили танцевальные пары, ритм-танец прошел 10 августа, произвольный — 11-го. На 18-19 августа запланировано выступление одиночников.