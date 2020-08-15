Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат на третьей свободной практике Гран-при Испании.

Соревнования в рамках шестого этапа чемпионата «Формулы-1» проходят в Барселоне на автодроме «Каталунья».

Результат Хэмилтона на третьей тренировке — 1 минута 17.222 секунды. Второе время показал финн Валттери Боттас, отставший на 0.151 секунды. Третьим по итогам этой сессии стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, уступивший 0.515 секунды.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» в этот раз занял 16-ю строчку, результату Хэмилтона он уступил 1.63 секунды. На первой практике Квят показал 17-й результат, на второй тренировке стал 16-м.

Сегодня, 15 августа, на Гран-при Испании состоится квалификация. Начало назначено на 16:00 по московскому времени.