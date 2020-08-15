Чемпионка мира по фигурному катанию, тренер Мария Бутырская оценила решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой поступить в РАНХИГС на факультет журналистики.

Слова Бутырской приводит портал «Чемпионат».

«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки», — отметила Бутырская, подчеркнув, что журналистика очень интересная профессия и в нее нельзя войти с нуля.

Бутырская также добавила, что совмещать тренировки и учебу спортсменам очень сложно. «Вспоминаю обычную школу — везде надо проводить время. После физического труда очень трудно заниматься умственным», – отметила Бутырская.

Напомним, Алина Загитова вчера, 14 августа, сдала вступительный экзамен на направление «Продюсирование и культурная политика» в РАНХИГС.