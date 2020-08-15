На автодроме «Каталунья» в Барселоне сегодня, 15 августа, состоится квалификация итоговой гонки в рамках Гран-при Испании — шестого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Начало заездов назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямая трансляция квалификации будет доступна здесь:

Все три тренировочные сессии остались за пилотами «Мерседеса»: первую практику выиграл Валттери Боттас, а вторую и третью — Льюис Хэмилтон. Третьим неизменно становился пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-й, 15-й и 16-й результаты на свободных практиках.

Завтра, 16 августа, на автодроме «Каталунья» пройдет итоговая гонка уикенда. Начало назначено на 16:10 по московскому времени.