Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Бускетс и Бартомеу на подписании нового контракта с "Барсой". Фото: "Барселона"

Президент испанской «Барселоны» Жозеп Бартомеу не будет уходить в отставку со своего поста после того, как команда проиграла «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Информацию об этом сообщает портал Diario Sport.

По данным СМИ, Бартомеу намерен остаться на своем посту как минимум до начала 2021 года. По мнению президента, сейчас в клубе кризис, и досрочные выборы в руководстве могут только сильнее усугубить ситуацию.

Отмечается, что Бартомеу планирует проведение выборов нового президента клуба в январе-марте 2021 года, чтобы новый совет директоров успел подготовить проект.

Напомним, игра «Барселона» — «Бавария» прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, зрителей на матче не было.