Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что от Алены Косторной до сих пор не поступили документы по переходу из «Самбо-70» в «Ангелы Плющенко».

По словам Горшкова в интервью порталу «Спорт день за днем», тот, кто был инициатором перехода, и должен подавать документы, все переходы регламентируются, однако их сроки уже давно прошли.

«Пока документов нет. Когда они появятся, будет о чем говорить. Никто не может запретить ей тренироваться у другого тренера», – заявил Горшков.

Напомним, оформлять переходы из одной школы в другую в ФФККР можно было до 31 мая. Таким образом сменила школу и тренера Александра Трусова: о ее переходе стало известно в начале мая. Этери Тутберидзе объявила об уходе из своей группы только в конце июля.