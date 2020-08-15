Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась по поводу выступления российских спортсменов на крупных турнирах под нейтральным флагом.

«Когда ты топ-спортсмен, весь мир и так знает, что ты из России, что ты представляешь флаг своей страны, даже если тебе запретили», — сказала Мамун в ютуб-шоу «Лучший друг человека», вспомнив победу Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Алина Загитова выступала в Корее под нейтральным флагом. Её сейчас все любят, все гордятся ей, все знают, что она из России.

Напомним, на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане сборная России выступала как команда «Олимпийские атлеты из России» по решению МОК. Алина Загитова выиграла золото в женском одиночном катании, второе золото команде принесла хоккейная сборная.