Тренер мужской резервной сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о планах подготовки биатлонистов в горах.

В интервью РИА Новости Белозеров отметил, что резерв сборной России будет готовиться на базе «Лаура» в Сочи, а основной состав будет работать на Алтае на Семинском перевале.

«Это пока единственный горный сбор для команд. Изначально хотели взять три высоты, но сами понимаете, что и пандемия вмешалась, и традиционно команды пользовались зарубежными базами», — заявил Белозеров, подчеркнув, что от этой подготовки ждут хорошей прибавки к физическому состоянию спортсменов

В сентябре основа и резерв вновь встретятся на чемпионате России по летнему биатлону.

Напомним, до этого два сбора мужская сборная России провела в Рыбинске на базе Дёмино.