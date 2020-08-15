Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на скандал с норвежским лыжником Петтером Нортугом, который сообщил о том, что полиция нашла в его доме наркотики.

В интервью РИА Новости Бородавко отметил, что это очень прискорбно, когда спортсмены такого высокого уровня и кумиры множества болельщиков, идут по пути наркотиков.

«Будем надеяться, что у него нет заболевания, у него нет зависимости.Такое просто подорвет веру в авторитет самого Нортуга. Хочется рассчитывать, что всё обойдется без тюрьмы», — заявил тренер, отметив, что возможно, Нортуга ждут штраф или исправительные работы.

Напомним, Петтер Нортуг в своих социальных сетях рассказал о том, что его остановили за превышение скорости, а затем отвезли на анализ крови. Позже небольшое количество наркотиков нашли в его доме, на лыжника будет заведено уголовное дело.