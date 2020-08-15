На автодроме «Каталунья» в Барселоне стартовала квалификация итоговой гонки в рамках Гран-при Испании — шестого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2020.

Прямую трансляцию квалификации можно будет посмотреть здесь.

Все три тренировочные сессии остались за пилотами «Мерседеса»: первую практику выиграл Валттери Боттас, а вторую и третью — Льюис Хэмилтон. Третьим неизменно становился пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал смежные результаты во всех свободных практиках — он показал 17-е, 15-е и 16-е время.

Завтра, 16 августа, на автодроме «Каталунья» пройдет итоговая гонка уикенда. Начало назначено на 16:10 по московскому времени.